«Девятка» разлетелась от столкновения с Chevrolet в Рязанской области. Фото: ryazpressa.ru

12 октября в Сасовском районе лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ и Chevrolet. По данным издательства «Пресса», ДТП случилось на 51 километре дороги Шацк — Касимов.

Очевидцы аварии сообщили, что «девятка» при обгоне выехала на встречную полосу, где две машины и «встретились». От столкновения «девятку» буквально разорвало на части и отбросило от дороги на 20 метров или более.

Пострадавшие госпитализированы в Сасовскую больницу. Подробности уточняются.