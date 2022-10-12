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Происшествия12 октября 2022 14:02

«Девятка» разлетелась от столкновения с Chevrolet в Рязанской области

Жесткое ДТП случилось на дороге Шацк — Касимов
Источник:kp.ru
«Девятка» разлетелась от столкновения с Chevrolet в Рязанской области. Фото: ryazpressa.ru

«Девятка» разлетелась от столкновения с Chevrolet в Рязанской области. Фото: ryazpressa.ru

12 октября в Сасовском районе лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ и Chevrolet. По данным издательства «Пресса», ДТП случилось на 51 километре дороги Шацк — Касимов.

Очевидцы аварии сообщили, что «девятка» при обгоне выехала на встречную полосу, где две машины и «встретились». От столкновения «девятку» буквально разорвало на части и отбросило от дороги на 20 метров или более.

Пострадавшие госпитализированы в Сасовскую больницу. Подробности уточняются.

12 октября в Сасовском районе лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ и Chevrolet. Фото: ryazpressa.ru

12 октября в Сасовском районе лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ и Chevrolet. Фото: ryazpressa.ru