Сухая и по-осеннему прохладная погода ждет Рязанскую область 13 октября

В ночь на 13 октября в Рязанской области похолодает до нуля градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 13 октября, погода в Рязанской области будет сухой и по-осеннему прохладной. Прогноз на предстоящие сутки опубликовал Рязанский филиал Росгидромета.

Переменную облачность в течение дня обеспечит обширный антициклон. Он также избавит регион от возможных дождей, но довольно сильно остудит воздух. Особенно заметным похолодание ожидается ночью – в предрассветные часы столбики термометров не поднимутся выше +5 градусов, местами температура опустится до нуля. Днем в Рязани не выше +10, в районах области +7…+12.

Ветер северо-западный, до 10 метров в секунду. Атмосферное давление высокое, 752 мм ртутного столба.