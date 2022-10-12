На проект моста-дублера через Оку в Рязани потребуется не менее одного года. И вот почему

На проект моста-дублера через Оку в Рязани потребуется не менее одного года

Чтобы разработать проект моста-дублера через Оку в Рязани, понадобится как минимум один год. Об этом 12 октября заявил во время пресс-конференции губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Мы находимся в начальной стадии. Когда приступим к строительству, сказать сложно. Сначала нужен проект. Весь следующий год, как минимум, уйдет на проектирование», - отметил Малков.

В августе 2022 года министерство транспорта и автомобильных дорогу региона сообщало, что строить мост-дублер в Рязани не будут строить в 2023 и 2024 годах. Для строительства необходимы федеральные деньги, и как раз на этот период их поступление не запланировано (читать подробнее).

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