Жители Рязани снова недовольны работой маршруток.

Жители Рязани вновь жалуются на работу маршруток. В этот раз народный гнев обрушился на коммерческий автобус №68. Пост, полный недовольства, появился во вторник, 11 октября, в группе «Рязань».

Автор обращения отметила, что интервал между машинами увеличился до 10 – 15 минут, а вечером автобусов и вовсе сложно дождаться.

- Сегодня водитель проехал лихо мимо остановки, проигнорировав ожидающих на остановке пассажиров. Маршрут 68 отсутствует в системе Глонасс, что доставляет неудобство горожанам. Большая просьба разобраться в сложившейся ситуации, - написала жительница областного центра.

В комментариях горожане сообщили, что подобный беспорядок наблюдается не только с этим маршрутом, но и со многими другими.

- 58 маршрутка – это поистине уникальное приключение. 30 – 40 минут между ними и, как правило, все на мимо, просто сказка, - прокомментировала рязанка.

- 53 вечером не стоит ждать в районе 18:00 – 20:00 часов в Семчино и Канищево. Ее просто нет. Все водители собираются на конечной и стоят, - добавила другая.

Жалобы рязанцев продолжает вызывать и транспортное сообщение микрорайона Недостоево. По словам жителей, 55 автобус, который городские власти вывели на линию взамен отмененного 82 маршрута, исчез через месяц. А автобус №30 ходит постоянно переполненным.

Ранее на работу городского автобуса №22 пожаловались жители Солотчи. Люди недовольны новым расписанием, которое начало действовать на маршруте с 1 октября (читать подробнее).