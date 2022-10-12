В рамках народной программы «Единой России» в Шиловском районе отремонтировали школы

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«Сегодня работаю в своем округе, в поселке Лесном. Здесь 1 сентября дети пошли в обновленную школу, где проводится капитальный ремонт», – написал в своих социальных сетях председатель Рязанской областной Думы, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин.

По словам парламентария, подрядчик затянул с выполнением работ. На данный момент, есть недоделки – не все намеченное реализовано, есть и вопросы по качеству. Это не влияет на учебный процесс, но завершить выполнение контракта необходимо с учетом всех замечаний.

Вместе с директором учебного заведения Аркадий Фомин осмотрел здание.

«Конечно, главный приемщик – родители учеников, поэтому окончательная приемка школы пройдет с участием родительского комитета. Уверен, что в ближайшее время объект будет сдан на 100%», – сказал первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России».

Напомним, в 2022 году школы в поселках Шилово и Лесной открылись после капитального ремонта, проведенного в рамках народной программы и партийного проекта «Единой России» «Новая школа». В следующем году будут отремонтированы еще три образовательных учреждения муниципалитета.