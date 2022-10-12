Рязанский губернатор Малков пока не планирует перевозить семью Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Рязанский губернатор Павел Малков рассказал, что его семья пока не переезжает в Рязанскую область по причине его плотного графика работы. В этом он признался журналистам в ходе пресс-конференции 12 октября.

- Семья пока не переезжает. Связано это с тем, что хотя, возможно и звучит немного цинично, но сейчас я работаю абсолютно круглые сутки. Ложусь, и что-то дописываю, доделываю. Поспал несколько часов, проснулся - и сразу начинаю отвечать на сообщения, читать документы, подписывать. Когда были пожары, я спал с телефоном в руке. Отвечал на звонки, затем засыпал, и вновь просыпался. Думаю, что ни одна семья в живом общении такой график не поддержит и не выдержит.

Павел Малков рассказал, что использует служебную резиденцию для решения рабочих вопросов.

- Вчера завершили последнее совещание в час ночи, - отметил он. – Здесь заканчивается обсуждение ключевых вопросов, и резиденция - скорее, продолжение рабочего пространства.

Глава региона также отметил, что в последнее время ему не удается уделять должного внимания спорту, хотя он увлекается единоборствами.