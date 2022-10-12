Рязанский губернатор Малков сообщил о скорых четырех назначениях во власти Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В ближайшее время в правительстве Рязанской области произойдут новые кадровые назначения. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в ходе пресс-конференции 12 октября.

Павел Малков отметил, что четыре будущих руководителя уже прошли все собеседования, тестирования и сейчас проходят последние проверки. Это руководитель Госжилинспекции, министр труда и соцзащиты, министр транспорта и автомобильных дорог, а также зампред правительства по сельскому хозяйству.

- Дополнительные консультации пока еще ведутся при выборе кандидатур зампреда правительства по социальной сфере и министра строительства, - добавил Павел Малков.

Между тем, губернатор отметил, что пока не выбрал пресс-секретаря:

- Постоянно проходят собеседования, но пока нет кандидата, который бы мне понравился, - отметил он, добавив, что «пресс-секретарь появится обязательно».