Любимов опубликовал первый пост во «ВКонтакте» после своей отставки с должности губернатора

Любимов (справа) опубликовал первый пост во «ВКонтакте» после своей отставки с должности губернатора

Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов опубликовал первый пост во «ВКонтакте» после того, как оставил кресло главы региона. Сенатор от Рязанской области рассказал о встречах с фермером Петром Лопыревым, губернатором Павлом Малковым и министром финансов Мариной Наумовой.

В частности, с губернатором Любимов обсудил «взаимодействие по дальнейшему развитию региона», с фермером – «излишнюю бюрократию» при строительстве фермерских хозяйств, а с главой минфина - актуальные потребности регионального бюджета.

В начале октября экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов получил место в Совете Федерации (читать подробнее).

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