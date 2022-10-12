Любимов опубликовал первый пост во «ВКонтакте» после своей отставки с должности губернатора

Любимов (справа) опубликовал первый пост во «ВКонтакте» после своей отставки с должности губернатора
Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов опубликовал первый пост во «ВКонтакте» после того, как оставил кресло главы региона. Сенатор от Рязанской области рассказал о встречах с фермером Петром Лопыревым, губернатором Павлом Малковым и министром финансов Мариной Наумовой.
В частности, с губернатором Любимов обсудил «взаимодействие по дальнейшему развитию региона», с фермером – «излишнюю бюрократию» при строительстве фермерских хозяйств, а с главой минфина - актуальные потребности регионального бюджета.
В начале октября экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов получил место в Совете Федерации (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!