Губернатор Малков заявил, что речи о второй волне частичной мобилизации не идет

Губернатор Павел Малков заявил, что речи о второй волне частичной мобилизации не идет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Речи о второй волне частичной мобилизации в Рязанской области не идет. Об этом во время пресс-конференции 12 октября заявил губернатор Павел Малков.

«У нас речи о второй волне мобилизации не идет. Работаем над тем, чтобы качественно провести призыв, в этом ключе действуем», - сказал Малков.

По словам главы региона, все, что касается базового обеспечения, у мобилизованных есть. У бойцов самое современное оружие, на котором они проходят обучение.

Ранее губернатор Павел Малков сообщил, что массовых новогодних мероприятий в 2022-2023 году не будет, в том числе – праздничного салюта (читать подробнее).

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