Две женщины пострадали в жестком ДТП на улице Островского в Рязани

В ДТП на улице Островского в Рязани пострадали два человека. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Вечером, 11 октября, в Рязани произошло жесткое ДТП. На улице Островского в районе пересечения с улицей Ленинского Комсомола не поделили дорогу две иномарки, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

В аварии поучаствовали автомобиль Daewoo Matiz, за рулем которого была 33-летняя жительница Рязани, и Ford Focus, под управлением 24-летнего водителя. В результате ДТП не обошлось без пострадавших – за медицинской помощью обращались водитель Daewoo и ее 64-летняя пассажирка. Оба автомобиля также получили механические повреждения.

Что стало причиной аварии, выясняет областная Госавтоинспекция. В целом, по информации УМВД, за минувшие сутки на дорогах Рязанской области произошло три дорожно-транспортных происшествия, четверо травмировались.