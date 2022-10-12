Новый год в Рязани-2023 будет без салюта, но с елками Фото: Виктория МИНАЕВА

Власти не предполагают проведение массовых новогодних мероприятий в Рязани в 2023 году. Об этом 12 октября на пресс-конференции сообщил губернатор Павел Малков.

«Мир не делится на черное и белое. Отказываться от детских елок странно. Но массовых городских новогодних мероприятий не предполагается. Но мы предпримем все усилия, чтобы украсить Рязань, чтобы создать праздничную атмосферу. В этом году обойдемся без салюта», - заявил Малков.

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