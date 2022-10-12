Рязанец погасил миллионный долг, чтобы свободно выехать за пределы страны.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Рязанец погасил миллионный долг, чтобы свободно выехать за пределы страны. Об этом сообщило УФССП России по Рязанской области.
Как отметили в отделении судебных приставов по Ряжскому и Александро-Невскому районам, у них находилось исполнительное производство в отношении местного жителя, задолжавшего более 4 млн рублей. У него арестовали имущество, но продажа покрыла только часть долга.
Однако, лишившись возможности беспрепятственно путешествовать, мужчина нашел еще 1 млн рублей, заплатил – и спокойно выехал за пределы России.
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