Рязанец погасил миллионный долг, чтобы свободно выехать за пределы страны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рязанец погасил миллионный долг, чтобы свободно выехать за пределы страны. Об этом сообщило УФССП России по Рязанской области.

Как отметили в отделении судебных приставов по Ряжскому и Александро-Невскому районам, у них находилось исполнительное производство в отношении местного жителя, задолжавшего более 4 млн рублей. У него арестовали имущество, но продажа покрыла только часть долга.

Однако, лишившись возможности беспрепятственно путешествовать, мужчина нашел еще 1 млн рублей, заплатил – и спокойно выехал за пределы России.

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