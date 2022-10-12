В числе животных, недавно привитых от бешенства в Рязанской области, оказался тигр

Матильда - даже если не единственная, то точно самая обсуждаемая тигрица Рязанской области. Живет она в одном из домов на улице Авиационной в рязанском Дягилеве.

Главное управление ветеринарии Рязанской области отчиталось о профилактике бешенства. Среди почти 1800 вакцинированных животных оказался один тигр.

Ведомство отмечает, что с начала 2022 года в регионе зафиксировано 16 случаев бешенства.

«В целях профилактики (…) за прошедший период вакцинированы 846 голов собак, 851 голова кошек, 95 голов сельскохозяйственных животных, 1 тигр в 58 населенных пунктах области», - говорится в отчете.

Причем экзотическое для наших широт животное получило прививку именно в период с 30 сентября по 7 октября, так как в предыдущем еженедельном отчете о нем не сообщалось.

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