За один вечер неизвестные разбили стекла у множества машин в Рязани

Неизвестные разбили стекла на множестве машин в Рязани. Фото подписчиков группы vk.com/voditelrzn62

Жители Рязани сообщили в соцсетях о целом ряде случаев, когда неизвестные разбивали стекла на припаркованных машинах. Такая информация поступила с улиц Песоченской, Новоселов и Шереметьевской в микрорайоне Дашково-Песочня, а также с улицы Бирюзова.

Запись с одним из пострадавших автомобилей появилась в группе «Подслушано у водителей в Рязани» поздним вечером 11 октября. Автор рассказал, что у дома 18 на улице Песоченской разбили окно легковушки. Под ним подписчики начали публиковать комментарии об аналогичных инцидентах. В частности, на Новоселов, 4 без стекла остался грузовик.

«На Бирюзова ту же картину видела пару часов назад», - поделилась еще одна рязанка в ночь на 12 октября.