Четыре полевые кухни закупит Рязанская область в ближайшее время. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рязанская область закупит четыре полевые кухни. Соответствующая заявка появилась на портале госзакупок. Заказчиком выступает региональное министерство экономического развития.

Закупать полевые кухни КП-125 (или их эквивалент) будут для создания и восполнения областного резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального и регионального характера.

Согласно документации, кухни будут иметь три котла - для перового блюда, для второго блюда и для кипятка. В качестве топлива котлы можно использовать уголь, дрова и дизельное топливо.

Максимальная сумма контракта – 1 млн 325 тысяч рублей.

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