Житель Скопинского района получил шесть лет тюрьмы за убийство односельчанина. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Рязанской области вынесли приговор жителю Скопинского района, который ударом ноги убил односельчанина. Мужчину 1989 года рождения признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего. Теперь он может провести шесть лет за решеткой в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Трагедия произошла в сентябре 2021 года в одном из населенных пунктов Скопинского района. Обвиняемый и погибший распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними возник конфликт на почве подозрения в краже денег. В итоге мужчина ударил односельчанина по голове. Удар оказался роковым – от полученных травм тот скончался на месте.

Собранные следователями доказательства позволили привлечь виновника к ответственности по части 4 статьи 111 УК России. Приговор суда в законную силу пока не вступил.