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Общество11 октября 2022 12:30

Прохладная погода с небольшим дождем ждет Рязанскую область 12 октября

Ночью температура местами опустится до +1 градуса
Источник:kp.ru
В ночь на среду в Рязанской области похолодает до +1 градуса.

В ночь на среду в Рязанской области похолодает до +1 градуса.

Фото: Василий Вахрин

В среду, 12 октября, погода в Рязанской области будет прохладной и с небольшим дождем. Правда, осадки синоптики ожидают только днем и лишь в отдельных районах. Прогнозом погоды на предстоящие сутки поделилась пресс-служба регионального Управления МЧС.

Солнце в среду снова окажется редким гостем и лишь ненадолго озарит область. Северный ветер будет дуть со скоростью не выше 10 метров в секунду. Атмосферное давление чуть подрастет и составит 749 мм ртутного столба.

Температура воздуха приблизится к климатической норме, характерной для второго осеннего месяца. В предрассветные часы довольно зябко – не выше +6 градусов, местами воздух остынет до +1 градуса. Днем в области столбики термометров будут колебаться от +8 до +13.