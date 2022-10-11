Жительница Рязани обманула государство и два года незаконно получала социальные выплаты

Жительница Рязани два года незаконно получала социальные выплаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рязанской области вскрыли очередной факт мошенничества с так называемыми «чернобыльскими» выплатами. В этот раз в поле зрения правоохранительных органов попала жительница областного центра, зарегистрированная в Путятинском районе, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

Подлог случайно обнаружил местный участковый при обходе жилых домов. Оказалось, что 45-летняя рязанка в январе 2020 года зарегистрировалась в одном из сел района, входящем в перечень населенных пунктов, жителям которых полагается социальная выплата по случаю аварии на Чернобыльской АЭС. Ей назначили пособие, которое она исправно получала. Однако выяснилось, что, вопреки закону, женщина все это время жила в Рязани. Таким образом, за два года она получила от государства 18665 рублей.

В отношении жительницы областного центра возбудили уголовное дело за мошенничество при получении выплат.