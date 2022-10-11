Из-за переувлажнения почв в Рязанской области объявили режим ЧС

В Рязанской области объявили режим ЧС из-за переувлажнения почв. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанской области из-за большого количества осадков образовалось опасное агрометеорологическое явление – переувлажнение почв. В связи с этим губернатор Павел Малков ввел на территории региона режим чрезвычайной ситуации. Распоряжение, датированное 10 октября, опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

- Ввести с 17 часов 00 минут 10 октября 2022 года и до особого распоряжения для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области режим чрезвычайной ситуации, установить региональный уровень реагирования, - говорится в документе.

Границами чрезвычайной ситуации установили границы 25 районов Рязанской области. Министру сельского хозяйства и главам районов поручили ежедневно мониторить ситуацию, а областным синоптикам – предоставлять информацию о состоянии почв и погодных условиях.