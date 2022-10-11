Планетарий откроют в новом здании музея Рязанского кремля в 2023 году

В 2023 году в Рязани появится планетарий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

У Рязани может появиться свой планетарий. Разместить его планируют в новом здании музея Рязанского кремля на улице Соборной, строительство которого медленно, но верно подходит к концу. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Единого заказчика в сфере строительства.

- В новом корпусе музея-заповедника общей площадью более 19,9 тыс. кв.м построят планетарий с экспозицией, которая будет посвящена космосу и советскому ученому Константину Циолковскому, - говорится в сообщении.

По словам подрядчика, новый планетарий смогут посещать до 1600 человек в день. Помимо знакомства с экспозицией, можно будет увидеть и проекцию звездного неба на потолке, который оформят в виде купола. Для удобства посетителей посадочные места разместят полукругом.

Пока в новом здании завершается монтаж инженерных сетей и итоговая отделка помещений. Первых посетителей планетарий сможет принять уже в 2023 году.