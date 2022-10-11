Рязанская область получит еще 18 млн рублей для поддержки семей с детьми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рязанская область получит дополнительные 18 млн рублей на поддержку семей с детьми. Об этом 11 октября сообщил губернатор Павел Малков.

Указанные деньги власти направят на ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ими трех лет.

Отмечается, что финансовая помощь поступит из резервного фонда правительства России до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что молодым рязанским аграриям увеличили подъемные до 500 тысяч рублей (подробнее).

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