На Славянском проспекте в Рязани хотят возвести высотки на 2161 квартиру (синие и голубые). Обещают также школу и детсад (1 и 2), но в последнюю очередь.

27 октября 2022 года в Рязани, в здании на улице Введенской, 107 (каб. 219), состоятся публичные слушания, посвященные застройке микрорайона Братиславский. Рассматриваться будут предполагаемые изменения в проект планировки территории. Документация размещена на официальном сайте администрации Рязани.

В квартале между Славянским проспектом, улицей Баженова и Голенчинским шоссе планируется построить пять многоквартирных домов с секциями высотой от 12 до 25 этажей. Общее количество квартир — 2161. Это так называемая 2 очередь строительства, учитывая уже возведенные здания.

Социальная инфраструктура относится к 3-й (последней) очереди. В частности, речь идет об общеобразовательной школе на 625 учащихся и детском саде на 250 мест. Еще один детский сад, на 230 мест, появился здесь ранее. Также в рамках 3-й очереди планируется строительство гаража-стоянки на 350 машиномест, спортивно-оздоровительного/культурного комплекса и многофункционального здания для размещения библиотеки, предприятий торговли, общепита и бытовых услуг.

Заказчиком проекта выступает ООО "Специализированный застройщик "Юпитер".

Дополнительную информацию рязанцам предлагают узнавать по телефону: 8(4912) 29-78-17, электронный адрес kzz@admrzn.ru.