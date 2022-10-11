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Происшествия11 октября 2022 7:21

В Шацке автомобиль Ford сбил 16-летнего юношу

Молодой человек травмировался, а полиция выясняет причины инцидента
Источник:kp.ru
В Шацке иномарка сбила подростка. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В Шацке иномарка сбила подростка. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Утром 10 октября в Шацке 16-летний мальчик угодил под колеса машины. Дорожный инцидент случился около дома №14 по улице Свободы. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Юношу сбил автомобиль Ford Focus, за рулем которого находился 60-летний пенсионер, житель райцентра. В результате ДТП подросток получил травмы и обращался за медицинской помощью. Что стало причиной наезда и кто виноват в случившемся, в настоящее время выясняет областная Госавтоинспекция.

В целом за минувшие сутки, по информации регионального УМВД, на дорогах Рязанской области произошли две аварии. Обошлось без погибших, четыре человека травмировались.