Масштабное отключение холодной воды произойдет в Рязани 13 октября

Отключение ХВС в связи с заменой водопроводных сетей на Касимовском шоссе анонсировала глава администрации Рязани Елена Сорокина.

13 октября в Рязани произойдет масштабное отключение холодной воды. Об этом на официальном сайте сообщает городской «Водоканал».

Хотя причину муниципальное предприятие не конкретизирует, надо полагать, что отключение связано с работами на Касимовском шоссе. Это следует из списка адресов и недавней информации от главы администрации Елены Сорокиной: градоначальница анонсировала, что в одну из ближайших ночей планируется переключение со старого водовода на новый.

«Водоканал» рассчитывает, что целой ночи ему не понадобится, и обещает управиться всего за три часа — с 0:00 до 3:00. В списке адресов десятки объектов улично-дорожной сети со всеми домами и многочисленными ЦТП. Все они перечислены ниже и на сайте vodokanalryazan.ru.