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Общество11 октября 2022 6:06

Дорогу в Михайловском районе отремонтируют в 2023 году почти за 100 млн рублей

Это участок протяженостью 6,5 километра, проходящий через Малинки
Источник:kp.ru
В Михайловском районе отремонтируют 6,5 километра дороги Киндяково - Малинки - Иваньково за 98 млн рублей.

В Михайловском районе отремонтируют 6,5 километра дороги Киндяково - Малинки - Иваньково за 98 млн рублей.

В Михайловском районе отремонтируют 6,5 километра дороги Киндяково - Малинки - Иваньково за 98 млн рублей. Этот участок начинается от поворота на Киндяково, походит через Малинки и заканчивается в полукилометре от села. Открытый конкурс с такой ценой объявила Дирекция дорог Рязанской области 10 октября.

Замене подлежит покрытие проезжей части шириной 6 метров вместе с 11-ю пересечениями и примыканиями. Также проектом предусмотрена установка сигнальных столбиков, ремонт пяти водопропускных труб, обустройство двух пешеходных переходов и одной автобусной остановки.

Завершить работы планируется не позднее 29 сентября 2023 года.

Участок проходит через село Малинки.

Участок проходит через село Малинки.