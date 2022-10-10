Власти показали, как будет выглядеть Малое шоссе у площади Победы недалеко от вокзала Рязань-1

10 октября чиновники главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области обнародовали часть проектного решения, который напрямую касается благоустройства площади Победы и Малого шоссе.

Проектное решение чиновники опубликовали 10 октября

По задумке властей, на месте появятся освещение и деревья с кустарниками, а также навесы для отдыха с лавочками и качелями. Все вокруг обеспечат системами видеонаблюдения.

«Это только первый этап, территория продолжат благоустраивать в будущем, потому что это важная пешеходная артерия», - заверили власти.

По задумке властей, на месте появятся освещение и деревья с кустарниками, а также навесы для отдыха с лавочками и качелями

Ранее сообщалось, что на Малом шоссе (дорога к вокзалу «Рязань-1») начали сносить старинные деревянные дома. Застройщик активно готовит территорию под возведение очередных высоток в центре города (подробнее).

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