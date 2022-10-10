В Сельцах подготовку перед отправкой в зону СВО проходят более 1,5 тыс. человек

На базе учебного центра ВДВ в селе Сельцы под Рязанью перед отправкой в зону СВО проходят подготовку 1,5 тыс. человек.

На базе учебного центра ВДВ в селе Сельцы под Рязанью перед отправкой в зону СВО проходят подготовку 1,5 тыс. человек. Об этом сообщается в сюжете телеканала ТКР.

Журналисты отмечают, что речь идет о попавших под частичную мобилизацию жителях Рязанской и Тамбовской областей, а также о добровольцах.

Ранее губернатор Павел Малков обнародовал информацию об отправке некоторых мобилизованных рязанцев в Центр боевой подготовки в Нижегородской области.