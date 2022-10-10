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Политика10 октября 2022 14:20

Новым главой Касимова стал Андрей Балашов

За него проголосовало большинство депутатов Касимовской городской Думы
Источник:kp.ru
Главой Касимова стал Андрей Балашов. Фото: Телеграм-канал «Типичный Касимов».

Главой Касимова стал Андрей Балашов. Фото: Телеграм-канал «Типичный Касимов».

У Касимова новый глава муниципального образования – им стал Андрей Балашов. Такое решение в понедельник, 10 октября, приняла местная городская Дума восьмого созыва на своем первом после выборов заседании, сообщает Телеграм-канал «Типичный Касимов».

В ходе тайного голосования Балашову отдали свой голос 15 депутатов, его ближайший конкурент – Владимир Сорокин – получил всего четыре голоса. Сообщается, что новоизбранный глава муниципального образования будет совмещать должность с креслом председателя городской Думы и работать на непостоянной основе, без заработной платы.

Первым заместителем главы Касимова избрали Елену Федюнину – директора городской средней школы №1, заместителем стал местный блогер Дмитрий Детинов.