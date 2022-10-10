Новым главой Касимова стал Андрей Балашов

Главой Касимова стал Андрей Балашов. Фото: Телеграм-канал «Типичный Касимов».

У Касимова новый глава муниципального образования – им стал Андрей Балашов. Такое решение в понедельник, 10 октября, приняла местная городская Дума восьмого созыва на своем первом после выборов заседании, сообщает Телеграм-канал «Типичный Касимов».

В ходе тайного голосования Балашову отдали свой голос 15 депутатов, его ближайший конкурент – Владимир Сорокин – получил всего четыре голоса. Сообщается, что новоизбранный глава муниципального образования будет совмещать должность с креслом председателя городской Думы и работать на непостоянной основе, без заработной платы.

Первым заместителем главы Касимова избрали Елену Федюнину – директора городской средней школы №1, заместителем стал местный блогер Дмитрий Детинов.