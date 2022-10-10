Рязанский областной суд изменил приговор экс-министру спорта Попкову

В понедельник, 10 октября, в ответ на апелляционную жалобу прокуратуры Рязанский областной суд изменил приговор по делу бывшего министра спорта Рязанской области Виктора Попкова. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Напомним, 5 июля Советский районный суд признал Попкова виновным в присвоении бюджетных средств. Виктор Попков в середине 2000-х возглавлял областной комитет по физкультуре и спорту, а позже - ГАУ РО «Центр спортивной подготовки». Как выяснили следователи, с 2018 по 2020 годы он заключал фиктивные договоры на поставку спортинвентаря, обокрав таким образом казну на 3 млн рублей. Бывшего чиновника приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также оштрафовали на 400 тысяч рублей. Он признал свою вину и возместил ущерб в 3,2 млн рублей.

Прокуратура Советского района Рязани подала апелляционную жалобу на приговор бывшему чиновнику, запросив наказание в 3,5 года колонии.

Судебная коллегия изменила приговор, указав в его вводной части наличие у Попкова государственных, ведомственных и региональных наград, а также разрешила судьбу вещественных доказательств. В остальной части приговор оставили без изменения.