Погода в Рязанской области 11 октября будет облачной и умеренно теплой

Облачно и умеренно тепло будет в Рязанской области 11 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вторник, 11 октября, в Рязанской области будет облачным и относительно теплым. Но из-за влияния южного циклона синоптики не исключают небольшие дожди в отдельных уголках региона. Прогноз на предстоящие сутки опубликовала пресс-служба областного Управления МЧС.

В течение дня солнце лишь изредка будет озарять Рязанскую область. Ветер ожидается северным и прохладным, не выше 11 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру начнет постепенно падать и достигнет нормальных значений в 748 мм ртутного столба.

Что касается температуры, то ночь прогнозируется довольно зябкой, под утро всего +2…+7. Да и днем в регионе не выше +13 градусов. Впрочем, даже такие показатели термометров на несколько градусов будут превышать климатическую норму октября.