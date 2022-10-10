Полицейские разыскали жителя Шацка, обманувшего пенсионера при покупке душевой кабины

Кабину подозреваемый продал, а вырученные деньги пропил. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские разыскали 32-летнего жителя Шацка, подозреваемого в обмане пенсионера при покупке душевой кабины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 72-летний мужчина, рассказавший, что недавно приятель его сына купил у него новую душевую кабину. Еще не подключенную сантехнику пенсионер решил продать из-за ненадобности, но денег за нее он так и не увидел.

Покупатель обещал заплатить позже, но в итоге исчез, а номер его телефона стал не доступным.

Полицейские выяснили, что сын знаком с подозреваемым шапочно и не знает где он сейчас находится. Позже, удалось выяснить, что этот мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он был судим за кражу. Его разыскали и задержали.

«Надеясь на доверчивость пенсионера, злоумышленник предложил совершить сделку, а деньги пообещал отдать «чуть позже». Забрав добычу, мужчина сразу же продал ее вдвое дешевле и потратил вырученные деньги на спиртное», - рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело.