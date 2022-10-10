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Происшествия10 октября 2022 10:29

Три человека пострадали в ДТП с ВАЗ и Ford в городе Сасово

Автоавария произошла 10 октября. Комментарий опубликовала Госавтоинспекция
Источник:kp.ru
Три человека пострадали в ДТП с ВАЗ и Ford в городе Сасово. Фото: vk.com/publicsasovopodslyshano

Три человека пострадали в ДТП с ВАЗ и Ford в городе Сасово. Фото: vk.com/publicsasovopodslyshano

10 октября в городе Сасово Рязанской области столкнулись ВАЗ-2114 и Ford Focus. ДТП случилось на перекрестке улиц Зыкиной и Новоелатомской примерно в 11:35, сообщает региональная Госавтоинспекция. Фото с место событий публиковались в группе Сасово online.

В результате автоаварии пострадали три человека - водители обоих транспортных средств и пассажирка «четырнадцатой».

«Проводится проверка. Обстоятельства выясняются», - добавили в пресс-службе ГИБДД.