Три человека пострадали в ДТП с ВАЗ и Ford в городе Сасово. Фото: vk.com/publicsasovopodslyshano

10 октября в городе Сасово Рязанской области столкнулись ВАЗ-2114 и Ford Focus. ДТП случилось на перекрестке улиц Зыкиной и Новоелатомской примерно в 11:35, сообщает региональная Госавтоинспекция. Фото с место событий публиковались в группе Сасово online.

В результате автоаварии пострадали три человека - водители обоих транспортных средств и пассажирка «четырнадцатой».

«Проводится проверка. Обстоятельства выясняются», - добавили в пресс-службе ГИБДД.