Рязанские полицейские задержали закладчиков из Средней Азии

Полицейские изъяли четыре свертка с наркотиком. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские задержали двоих граждан одной из среднеазиатских республик, подозреваемых в распространении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Патрульные заметили в дачном секторе на улице Бирюзова в Рязани двоих подозрительных молодых людей. Парней остановили для проверки и выяснилось, что они имеют отношение к незаконному обороту запрещенных веществ.

Оперативники антинаркотического подразделения установили, что 21-летние задержанные проживают в Подмосковье, а в Рязань их направили кураторы нелегального интернет-магазина в командировку.

«Полицейские выяснили маршрут передвижения злоумышленников и изъяли на улице Станкозаводской четыре свертка с метадоном массой более одного грамма», - рассказали в УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Разыскиваются сообщники иностранцев.