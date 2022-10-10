Приставы арестуют имущество у жителя села Кирицы, набравшего долгов на 230 тысяч рублей

Житель села Кирицы не заплатил в бюджет более 230 тысяч рублей. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Житель села Кирицы в Спасском районе Рязанской области задолжал государству более 230 тысяч рублей. Мужчина не платил налоги и систематически нарушал правила дорожного движения, собирая административные штрафы и тоже не оплачивая их. Крупного должника обнаружили сотрудники ГИБДД в ходе рейда, который они провели совместно с судебными приставами, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Профилактическое мероприятие проходило на автодорогах – инспекторы останавливали машины, а приставы проверяли водителей на наличие долгов. Таким же образом обнаружили и неплательщика из Кириц. Выяснилось, что у мужчины 53 неоплаченных штрафа на сумму 53500 рублей, а также налоги. В общей сложности он не заплатил в бюджет 230 тысяч 549 рублей.

- В отношении нарушителя будут приняты соответствующие меры, в том числе и наложение ареста на находящееся в его собственности имущество, - говорится в сообщении.

В пресс-службе областного УМВД также добавили, что проверочные мероприятия продолжатся.