Прокуратура внесла представление главе администрации Рязани в защиту владельца киоска

Глава администрации Рязани Елена Сорокина получила представление от прокуратуры по поводу незаконности действий ее подчиненных. Поводом стало обращение уполномоченного по защите прав предпринимателей Михаила Пронина, указавшего на ситуацию с торговой палаткой в областном центре.

Дело в том, что чиновники выписали предпринимателю штраф за незаконное размещение киоска и добавилась демонтажа объекта. Причем действовали представители муниципальной власти, не дождавшись решения суда. В итоге администрация Рязани суд проиграла.

«По итогам прокурорской проверки на основании обращения Михаила Пронина главе администрации было внесено представление», - отметили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Выяснилось, что чиновники незаконно отказали бизнесмену во включении киоска в схему размещения нестационарных торговых объектов.