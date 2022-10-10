Вам с кишечной палочкой или просто с бактериями? Какое молоко пьют рязанцы

Недавнее сообщение о том, что в рязанском молоке «Амка» выявлены бактерии группы кишечной палочки и превышение уровня бактериальной обсемененности поставило перед потребителем резонный вопрос: какое молоко можно пить и можно ли вообще пить рязанское молоко? Мало кому захочется употреблять в пищу продукт, содержащий кишечную палочку или другие гадости.

Читатели «КП-Рязань» находятся в выгодном положении, о качестве продуктов они знают больше других: периодически редакция проводит лабораторные исследования тех или иных продуктов и публикует их результаты. Поэтому читателей КП можно считать почти «экспертами».

Про молоко можно прочитать, например, здесь.

Сегодня с помощью опроса мы постараемся выяснить, какое молоко предпочитают пить рязанцы. Для голосования предложены несколько рязанских брендов, некий собирательный «федеральный производитель», белорусская продукция и фермерское молоко, которое можно купить на рынке или ярмарке.

Молоко каких производителей вы предпочитаете?

- Амка;

- Жито;

- Мурминское;

- Своя деревня;

- Старожилово;

- ЭкоВакино;

- Фермерское на рынке;

- Федеральный производитель;

- Белорусское;

- Не пью молоко;

Чтобы участвовать в опросе, перейдите на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru», а лучше - подпишитесь на канал и участвуйте во всех опросах. Кстати, в нашем Telegram-канале - не только опросы. Впрочем, вы сами все увидите.