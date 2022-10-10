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Общество10 октября 2022 6:58

Минтранс предупредил, что в Скопине будет затруднено движение через переезд

В период с 11 по 19 октября там запланированы некоторые работы
Источник:kp.ru
В Скопине с 11 по 19 октября будут вестись работы на железнодорожном переезде.

В Скопине с 11 по 19 октября будут вестись работы на железнодорожном переезде.

В Скопине с 11 по 19 октября будут вестись работы на железнодорожном переезде на улице Пушкина (449 километр). Минтранс Рязанской области обозначил четыре временных окна, когда там пройдет замена блоков и укладка резинотехнического настила.

- с 23:00 11 октября до 5:00 12 октября;

- с 23:00 12 октября до 5:00 13 октября;

- с 10:00 до 16:00 18 октября;

- с 10:00 до 16:00 19 октября.

В эти периоды движение через переезд будет затруднено. Чиновники просят водителей учитывать информацию при планировании маршрута.