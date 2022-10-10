Корги по кличке Рыжик за 15 минут нашел заблудившегося в рязанских лесах грибника

Корги по кличке Рыжик за 15 минут нашел заблудившегося грибника. Фото: ПСО «Мещера».

Рязанскому поисково-спасательному отряду «Мещера» понадобилось всего несколько минут, чтобы найти грибника, который заблудился в лесу во время тихой охоты. В этом людям помог их четвероногий коллега – пес породы корги по кличке Рыжик. Нюх не подвел собаку и быстро привел к потерявшемуся, об этом в соцсетях сообщили добровольцы «Мещеры».

- Снова Рыжик молодец. Нашел по следу потерявшегося грибника за 15 минут, - написали поисковики.

Помимо похвалы, которой удостоился хвостатый друг, отряд поблагодарил и тех, кто не щадил времени и сил на обучение и тренировку животного – инструкторов-кинологов, а также статистов.