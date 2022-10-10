Алексей Будрин из Рязани одержал победу на Кубке России по ММА. Фото: кадр трансляции на championat.com

Боец из Рязани, 22-летний Алексей Будрин, стал триумфатором Кубка России по ММА. Соревнования проходили 6-7 октября в Москве.

На пути к титулу представитель клуба смешанных единоборств «Арта», выступавший в весовой категории до 70,3 кг, одолел трех соперников. В финале ему противостоял 18-летний Михаил Анохин из Свердловской области. Судьи единогласно отдали победу рязанцу. Самые интересные моменты боя доступны по ссылке.

Как отмечают земляки и коллеги Алексея, на турнире он использовал нестандартные удары ногами, броски и зацепы, и в итоге показал, что одинаково хорошо владеет арсеналом приемов в стойке и партере.