В 2022 году в рязанских лесах заблудилось более 30 человек Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С начала года в лесах Рязанской области заблудились 33 человека, из них 1 ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

К счастью, все заблудившиеся вернулись домой.

Сотрудники МЧС напомнили грибникам правила безопасности:

1. перед уходом сообщите родным, куда идете. Не следует ходить одному, тем более в незнакомый лес, и отпускать детей в лес без присмотра.

2. Минимум вещей, которые необходимо взять с собой в лес: мобильный телефон, механические наручные часы, компас, спички или зажигалка, нож, фонарик, свисток, вода, продукты, аптечка.

3. Одевайтесь ярко.

Что делать, если вы заблудились в лесу?

1. Не паникуйте, остановитесь, осмотритесь вокруг.

2. При наличии мобильной сети немедленно сообщите о себе по телефонам 101 или 112.

3. Если вы точно знаете, что вас будут искать, оставайтесь на месте. Не забывайте время от времени кричать, чтобы вас услышали поисковики.

4. Если не удалось связаться со спасателями, и вы решили выходить из леса самостоятельно, прислушайтесь к окружающей обстановке и идите на звуки автомобильной или железной дороги, собачий лай. Ориентирами также могут быть линии электропередач, железная дорога, газопровод.