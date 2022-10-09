В рязанском Дягилеве сработала тревожная сирена в воинской части Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 8 октября, жителей Дягилево встревожила долгая тревожная сирена. Об этом местные жители сообщили в группе «Дягилево ВКонтакте.

По словам очевидцев, тревожная сирена звучала около 15 минут. Пост собрал полсотни комментариев:

- Честно сказать я реально испугалась, в связи с последними событиями в стране... – написала одна из жительниц.

Старожилы тоже отметили необычность явления:

- Я тоже тут всю жизнь живу, такого не слышала. Гул стоял страшный.... Мин 10-15,все тряслось, стены... Окна... На улицу вышла, там забор трясется... Можно сказать земля тряслась.

Между тем, некоторые отреагировали более спокойно:

- За все лето это уже третий раз жуткий гул, похоже на взлет, стекла аж дребезжат.