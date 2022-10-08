Какие изменения в ипотечных программах коснутся рязанцев в октябре?

По условиям новой программы «Ипотека траншами» до окончания строительства дома платеж по ипотеке снижается в 2 раза и все это на доступных условиях.

Клиенты ГК «Стройпромсервис» могут оформить квартиру в ипотеку траншами со ставкой от 4.7%, первым взносом от 15% и на срок до 30 лет.

Расскажем подробнее, что это за программа, кому она подойдет и в чём её преимущества.

Что такое ипотека траншами?

Это кредит, который делится на две части (то есть, на два транша). Допустим, клиенту для покупки квартиры нужно взять в банке 1,5 млн рублей. В рамках программы «ипотека траншами» сначала оформляется кредит на 500 000 рублей на срок до ввода дома в эксплуатацию. Затем оформляется кредит на второй транш — на 1 млн рублей.

В чем выгода?

Выгода этой программы в том, что до момента сдачи дома проценты начисляются не на всю сумму кредита, а только на её первую часть (в нашем примере это 500 000 руб.). В результате покупатель заплатит меньше процентов. Кроме того, сумма первого транша совсем небольшая, поэтому до сдачи дома ежемесячные платежи будут значительно ниже, а значит, — комфортными для клиента.

Кому подойдет?

Ипотека траншами подходит всем, ведь кредит в итоге обойдется дешевле. Однако программа будет особенно удобна клиентам, которым важно сократить платеж на первое время. Например, тем, кто арендует жилье и не может вносить крупные суммы в период, пока новый дом строится. Совсем небольшой платеж на время строительства дома позволит параллельно снимать жилье или, к примеру, копить на меблировку. Также, ипотека траншами отлично подойдет людям, которые планируют продавать имеющуюся недвижимость. Они могут сейчас приобрести новую квартиру по текущей цене и потом быстро погасить ипотеку за счет вырученных средств, а переплата по ипотеке будет совсем не значительной.

Узнать подробности об оформлении ипотеки траншами вы можете у ипотечных специалистов «Стройпромсервис». Звоните нам +7(4912) 247-000.

Официальный сайт: stroy-proms.ru.

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