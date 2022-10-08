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Происшествия8 октября 2022 13:00

Директора учреждения допобразования в Рязанской области обвинили в служебном подлоге

Женщина приняла невыполненные работы по капремонту здания
Источник:kp.ru

Директора учреждения дополнительного образования в Рязанской области будут судить за служебный подлог. О направлении в суд уголовного дела по ч. 1 ст. 292 УК РФ сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, преступление совершено в ноябре 2020 года. Женщину-руководителя обвиняют в том, что она приняла работы по капитальному ремонту, хотя некоторые из них на самом деле выполнены не были. Речь идет о ремонте здания, где располагается учреждение, по муниципальному контракту.

«Директором учреждения подписан акт о приемке работ, содержащий недостоверные сведения о выполнении работ в полном объеме», - излагает СК состав преступления.

Впрочем, за такими формулировками остается неясной заинтересованность директрисы в подлоге.

К учреждениям допобразования, напомним, относятся детские школы искусств и детско-юношеские спортивные школы.