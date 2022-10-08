При проведении земляных работ в Рязани ударило током рабочего. Скорую потерпевшему вызывали очевидцы.

На улице Дзержинского у дома 33к1 в Рязани 8 октября рабочего ударило током при проведении земляных работ. Мужчина, к счастью, выжил.

Как рассказал очевидец Андрей Белоусов в соцсетях, инцидент произошел примерно в 16:05. Они с приятелем услышали хлопок и увидели человека без сознания, с ожогами и вызвали ему «скорую». Травмы затем зафиксировали на видео.

«Привели его в чувство. Он пытался встать, но падал в обморок. Приехала потом куча начальников и все просили его что то подписать», - вспоминает рязанец.

Оказавшиеся рядом люди убеждали мужчину ничего не подписывать, но какой-то документ он все-таки подписал.

В том, что проходящий под землей кабель не был под напряжением, рабочего якобы заверил старший наряда по электрообеспечению, который поговорил по телефону (возможно, с начальством) и затем исчез. Об этом очевидец сообщает со ссылкой на самого потерпевшего.

- Им сказали, что кабель не под напряжением. Он (рабочий) начал проверять, так ли это на самом деле, каким-то прибором. Ну и случилось то, что случилось, потому что кабель был под током, - рассказал корреспонденту КП-Рязань автор публикации.

Также КП-Рязань узнала у местных жителей, что незадолго до ЧП в ряде домов поблизости пропало электричество, а также отключились светофоры — как минимум, на перекрестке улиц Дзержинского и Ленинского Комсомола.