Николай Любимов взял к себе в СФ бывшего директора рязанского Лесопарка

Бывшего директора рязанского МАУК «Лесопарк» Дамира Шабакаева взял к себе помощником в Совет Федерации экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов. Фото: vk.com/damir.shabakaev

Бывшего директора рязанского МАУК «Лесопарк» Дамира Шабакаева взял к себе помощником в Совет Федерации экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов. Об этом Шабакаев фактически объявил на личной странице 7 октября.

«Это возможность учиться у знающих, опытных, прошедших большую школу жизни людей, которым оказали доверие представлять интересы жителей регионов на федеральном уровне. Это и возможность начать лучше понимать процессы, видеть и перенимать высокий стиль дипломатии и делового этикета. А работать бок о бок с Николаем Викторовичем – отдельное удовольствие», - заявил Шабакаев.

Ранее информация о будущем назначении 26-летнего выходца из Калужской области уже проходила, но получила подтверждение только теперь. До этого Шабакаев лишь восемь месяцев пробыл директором муниципального учреждения, созданного для управления Лесопарком и центром уличного спорта «Под мостом». Увольнению предшествовал скандал с перепутанными цветами российского триколора на афише праздника в честь Дня государственного флага РФ. Также Шабакаев успел поработать в Корпорации развития Рязанской области, оставив ради переезда Калужское отделение Молодой Гвардии, которым руководил, и планы баллотироваться в Калужскую гордуму.

Некоторую известность Шабакаев получил как экс-ведущий хит-парада «Русская десятка» на телеканале MTV и участник телепроекта «Фактор А».