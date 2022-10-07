В субботу в Рязанской области сохранится солнечная погода без осадков

В субботу, 8 октября, в Рязанской области сохранится солнечная погода без осадков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 8 октября, в Рязанской области сохранится солнечная погода без осадков. Это следует из прогноза, опубликованного региональным филиалом Росгидромета.

На небе — переменная облачность. Температура воздуха по области +2...+7 градусов ночью и +11...+16 днем. В Рязани +4...+6 и +13...+15 градусов соответственно.

Ветер юго-западный, слабый, - всего 4-9 м/с. Дождей не предвидится, притом не только в субботу, но и в воскресенье, 9 октября.

В понедельник, согласно предварительному прогнозу, днем будет уже прохладнее: +8...+13 градусов. Также 10 октября ожидается небольшой дождь.