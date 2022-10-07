У Рязанского цирка прошла акция «Лес Победы».

По всей стране с 3 сентября по начало октября 2022 года проходил Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», в рамках которого были высажены миллионы деревьев в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (проект «Лес Победы»). Организатором проекта «Лес Победы» и всероссийского субботника является Общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия».

Проект нацелен на объединение всех слоев граждан общей идеей сбережения природы, возрождение родных традиций, экологическое и патриотическое воспитание.

Активно присоединилась к акции Российская государственная цирковая компания. Во многих ее филиалах по всей России прошли экологические субботники.

Не остался в стороне и Рязанский государственный цирк и присоединился ко Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия. После отгремевшей премьеры, которая с большим успехом прошла в ближайшие выходные, артисты международной программы «Счастливый билет» из России, Казахстана, Франции, Италии и Румынии высадили на аллее Рязанского цирка кусты сирени.