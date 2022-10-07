Житель Рязани пытался украсть металлический забор дачного дома на окраине города

На окраине Рязани мужчина пытался похитить металлический забор. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Один из дачных домов в садоводческом товариществе на окраине Рязани едва не лишился забора. На металлические прутья позарился житель областного центра и решил под покровом ночи их украсть. Однако его затее не суждено было реализоваться – воришку заметил сторож и позвонил в полицию, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Инцидент случился в ночь на пятницу, 7 октября. В дежурную часть обратился мужчина, представился сторожем одного из СНТ и рассказал, что неизвестный пытается демонтировать элементы ограждения одного из домов. Дежурный оповестил о происходящем ближайший автопатруль Отдельного батальона ППСП. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мужчину и две, уже снятые секции. Злоумышленника задержали – им оказался 32-летний рязанец.

Вору удалось снять две секции, но его задержала полиция. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Теперь похитителю забора предстоит нести установленную законом ответственность. Мужчину уже передали участковому для дальнейшего разбирательства.