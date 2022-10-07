Полицейские задержали гражданина Молдовы с 18 граммами «синтетики»

Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье УК 228.1. Фото: архив "КП".

Полицейские задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники установили, что парень работает на нелегальный интернет-магазин, и перехватили его на улице Прижелезнодорожной в момент когда он делал закладки.

«При личном досмотре полицейские обнаружили у него 25 пакетиков, в которых содержалось наркотическое средство массой 18 граммов», - рассказали в УМВД.

Выяснилось, что подозреваемый помимо гражданства РФ также является подданным Республики Молдова.

Возбуждено уголовное дело.