Полицейские задержали гражданина Молдовы с 18 граммами «синтетики»

Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье УК 228.1. Фото: архив "КП".
Полицейские задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Оперативники установили, что парень работает на нелегальный интернет-магазин, и перехватили его на улице Прижелезнодорожной в момент когда он делал закладки.
«При личном досмотре полицейские обнаружили у него 25 пакетиков, в которых содержалось наркотическое средство массой 18 граммов», - рассказали в УМВД.
Выяснилось, что подозреваемый помимо гражданства РФ также является подданным Республики Молдова.
Возбуждено уголовное дело.