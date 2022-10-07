Задолжавшего по алиментам жителя Старожиловского района поместили в СИЗО

Подозреваемого поместили в следственный изолятор. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские задержали 45-летнего жителя деревни Ершово Старожиловского района, задолжавшего по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Против него возбудили уголовное дело за систематическое игнорирование обязательных платежей. Однако в суд мужчина не явился и его объявили в федеральный розыск.

Задержали злоумышленника в ходе оперативного мероприятия. В качестве меры пресечения суд отправил его в СИЗО.